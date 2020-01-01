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Лестер — Ливерпуль 3:1 видеообзор матча чемпионата Англии

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Лестер ответил тремя забитыми мячами на гол Салаха.

Дэниэл Амарти против Садьо Мане
Дэниэл Амарти против Садьо Мане
Getty Images

Лестер со счетом 3:1 обыграл Ливерпуль в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии.

Гости открыли счет усилиями своего лидера атак Мохаммеда Салаха, однако менее, чем через 15 минут Лестер ответил тремя голами, которые забили Джеймс Мэддисон, Джейми Варди и Харви Барнс.

После этой победы Лестер вышел на второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего Манчестер Сити на четыре очка. Ливерпуль остается на четвертой позиции.

Лестер - Ливерпуль - 3:1

Голы: Мэддисон, 78, Варди, 81, Барнс, 85 - Салах, 67

Лестер: Шмейхель - Перейра, Эванс, Сеюнджю, Амарти - Тилеманс (Чодхури, 87), Олбрайтон (Перес, 74 (Менди, 90)), Ндиди, Мэддисон, Барнс - Варди.

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, Кабак, Хендерсон, Александер-Арнолд - Вейналдум (Шакири, 87), Милнер (Алькантара, 17), Джонс (Окслэйд-Чемберлен, 75) - Фирмино, Салах, Мане.

Предупреждения: Эванс - Джонс, Кабак.

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