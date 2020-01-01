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Зинченко вошел в стартовый состав Манчестер Сити против Тоттенхэма

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Украинец в восьмой раз выйдет в основе своего клуба.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в стартовый состав своей команды на матч чемпионата Англии против лондонского Тоттенхэма.

Для Зинченко это будет уже восьмой матч в качестве игрока основного состава манчестерского клуба.

Матч начнется в 19:30.

Напоминаем, что другой футболист Сити Илкай Гюндоган признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги января.

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Теги: АПЛ, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Александр Зинченко
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