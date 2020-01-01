Зинченко вошел в стартовый состав Манчестер Сити против Тоттенхэма
Украинец в восьмой раз выйдет в основе своего клуба.
Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в стартовый состав своей команды на матч чемпионата Англии против лондонского Тоттенхэма.
Для Зинченко это будет уже восьмой матч в качестве игрока основного состава манчестерского клуба.
Матч начнется в 19:30.
Напоминаем, что другой футболист Сити Илкай Гюндоган признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги января.
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