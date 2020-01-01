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Лестер обыграл Ливерпуль в матче чемпионата Англию

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Хозяева забили три гола за десять минут в конце матча.
Джейми Варди против Джордана Хэндерсона
Джейми Варди против Джордана Хэндерсона
Getty Images

Лестер обыграл Ливерпуль со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии.

Обе команды создали несколько моментов в первом тайме, однако Ливерпуль смог открыть счет на 67-й минуте — Мохамед Салах замкнул скидку Фирмино точным ударом в угол ворот.

Однако, лидировали гости чуть более, чем десять минут. Джеймс Мэддисон пробил со штрафного, а Дэниэл Амарти замкнул. Через две минуты Юри Тилеманс смог отдать длинный диагональный пас, а вратарь Ливерпуля Алиссон Бекер не разобрался со своим защитником Озаном Кабаком. В итоге мяч оказался у Джейми Варди, перед которым были только пустые ворота.

А еще через три минуты Кабак не успел за Харви Барнсом, которого Уилфред Ндиди вывел один на один с Алиссоном. Вингер Барнса реализовал выход точным ударом в угол ворот.

Ливерпуль, несмотря на поражение, остался на четвертом месте  и отстает от лидирующего Манчестер Сити на десять очков. А Лестер вышел на второе место с отставанием от лидера в четыре очка.

Лестер - Ливерпуль - 3:1

Голы: Мэддисон, 78, Варди, 81, Барнс, 85 - Салах, 67

Лестер: Шмейхель - Перейра, Эванс, Сеюнджю, Амарти - Тилеманс (Чодхури, 87), Олбрайтон (Перес, 74 (Менди, 90)), Ндиди, Мэддисон, Барнс - Варди.

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, Кабак, Хендерсон, Александер-Арнолд - Вейналдум (Шакири, 87), Милнер (Алькантара, 17), Джонс (Окслэйд-Чемберлен, 75) - Фирмино, Салах, Мане.

Предупреждения: Эванс - Джонс, Кабак.

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Теги: АПЛ, Лестер, Ливерпуль
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