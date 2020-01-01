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Байи готов помочь Манчестер Юнайтед в матче против Вест Бромвича

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Спортсмен завершил восстановление после травмы.
Эрик Байи
Эрик Байи
Getty Images

Манчестер Юнайтед может рассчитывать на помощь защитника Эрика Байи в завтрашнем матче против Вест Бромвича, сообщил главный тренер “красных“ Оле-Гуннар Сульшер, передает Sky Sports

Наставник команды подтвердил, что ивуариец закончил восстановление после травмы, из-за которой пропустил четыре последних матча Премьер-лиги.

Однако Манчестер Юнайдет останется без помощи ключевого полузащитника Поля Погба, который все еще восстанавливается после травмы.

Всего в нынешнем сезоне Байи сыграл в 11 матчах Юнайтед во всех турнирах.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Эрик Байи, Оле-Гуннар Сульшер
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