Байи готов помочь Манчестер Юнайтед в матче против Вест Бромвича
Спортсмен завершил восстановление после травмы.
Манчестер Юнайтед может рассчитывать на помощь защитника Эрика Байи в завтрашнем матче против Вест Бромвича, сообщил главный тренер “красных“ Оле-Гуннар Сульшер, передает Sky Sports.
Наставник команды подтвердил, что ивуариец закончил восстановление после травмы, из-за которой пропустил четыре последних матча Премьер-лиги.
Однако Манчестер Юнайдет останется без помощи ключевого полузащитника Поля Погба, который все еще восстанавливается после травмы.
Всего в нынешнем сезоне Байи сыграл в 11 матчах Юнайтед во всех турнирах.
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