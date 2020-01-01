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В дом Анчелотти проникли грабители

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Преступники вынесли из дома сейф.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

В дом главного тренера Эвертона Карло Анчелотти проникли грабители и украли из него сейф.

Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на данные полиции, сам эксперт в это время был не дома, а грабителей спугнула дочь тренера.

Отмечается, что в ходе ограбления никто не пострадал.

Сейчас полиция занимается поиском двух злоумышленников, которые влезли в дом знаменитого тренера.

Карло возглавляет Эвертон с декабря 2019 года. Прошлый сезон Ириски под руководством итальянца на 12-й позиции в Премьер-лиге.

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Теги: Карло Анчелотти, Эвертон
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