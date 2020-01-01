В дом Анчелотти проникли грабители

Преступники вынесли из дома сейф.

В дом главного тренера Эвертона Карло Анчелотти проникли грабители и украли из него сейф.

Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на данные полиции, сам эксперт в это время был не дома, а грабителей спугнула дочь тренера.

Отмечается, что в ходе ограбления никто не пострадал.

Сейчас полиция занимается поиском двух злоумышленников, которые влезли в дом знаменитого тренера.

Карло возглавляет Эвертон с декабря 2019 года. Прошлый сезон Ириски под руководством итальянца на 12-й позиции в Премьер-лиге.