Вест Хэм намерен попрощаться с Ярмоленко - источник

Украинец приносит клубу убытки.

Этим летом Вест Хэм может продать Андрея Ярмоленко, понеся огромные убытки в £13 млн.

Об этом сообщает Football Insider.

31-летний нападающий только один раз вышел в основе в Премьер-лиге в этом сезоне (а если учитывать выходы на замену, то провел 14 матчей и забил 0 голов в АПЛ).

Как отмечает источник, руководство клуба расчитывало не на такой результат, заплатив за украинца £18 млн летом 2018 года.

Контракт Ярмоленко подписан до лета 2022 года, но на данном этапе вопрос о продлении договора даже не стоит.

В Вест Хэме понимают, что несут убытки от зарплаты Ярмоленко, поэтому готовы выслушать трансферные предложения.

Напомним, что Ярмоленко получил повреждение в поединке 1/8 финала Кубка Англии с Манчестер Юнайтед. Его травма оказалась куда более серьезной, чем предполагалось изначально.