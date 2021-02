Одноклубник Зинченко стал лучшим футболистом января в АПЛ

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган был признан лучшим игроком января в чемпионате Англии.

В прошлом месяце 30-летний футболист сыграл в шести матчах, в которых забил пять голов.

With 𝗙𝗜𝗩𝗘 goals in January, your @EASPORTSFIFA Player of the Month is...



✨ @IlkayGuendogan ✨#PLAwards pic.twitter.com/5urEV0mgmB