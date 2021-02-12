Одноклубник Зинченко стал лучшим футболистом января в АПЛ
Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган был признан лучшим игроком января в чемпионате Англии.
В прошлом месяце 30-летний футболист сыграл в шести матчах, в которых забил пять голов.
With 𝗙𝗜𝗩𝗘 goals in January, your @EASPORTSFIFA Player of the Month is...— Premier League (@premierleague) February 12, 2021
✨ @IlkayGuendogan ✨#PLAwards pic.twitter.com/5urEV0mgmB
Как сообщает официальный сайт АПЛ, Гюндоган впервые в карьере стал лучшим игроком месяца в Премьер-лиге, а также стал первым футболистом Манчестер Сити с января 2020 года, который получил данную награду после Серхио Агуэро.
Отметим, что на награду также претендовали голкипер Бернд Лено (Арсенал), защитники Крэйг Доусон (Вест Хэм) и Джон Стоунз (Манчестер Сити), хавбеки Джеймс Мэддисон (Лестер), Матеус Перейра (Вест Бромвич), Джек Грилиш (Астон Вилла), и Букайо Сака (Арсенал).
В нынешнем сезоне Гюндоган отыграл за “горожан“ 25 поединков во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
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