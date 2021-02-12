Одноклубник Зинченко стал лучшим футболистом января в АПЛ

Немецкий полузащитник "горожан" Илкай Гюндоган признан лучшим футболистом лиги в январе.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган был признан лучшим игроком января в чемпионате Англии.

В прошлом месяце 30-летний футболист сыграл в шести матчах, в которых забил пять голов.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, Гюндоган впервые в карьере стал лучшим игроком месяца в Премьер-лиге, а также стал первым футболистом Манчестер Сити с января 2020 года, который получил данную награду после Серхио Агуэро.

Отметим, что на награду также претендовали голкипер Бернд Лено (Арсенал), защитники Крэйг Доусон (Вест Хэм) и Джон Стоунз (Манчестер Сити), хавбеки Джеймс Мэддисон (Лестер), Матеус Перейра (Вест Бромвич), Джек Грилиш (Астон Вилла), и Букайо Сака (Арсенал).

В нынешнем сезоне Гюндоган отыграл за “горожан“ 25 поединков во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.