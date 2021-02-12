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Седан: Зинченко ведет конспекты Гвардиолы

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Супруга футболиста призналась, что у Зинченко есть большой блокнот, в который он все записывает.
Зинченко и Гвардиола
Зинченко и Гвардиола
Getty Images

Известная украинская ведущая Влада Седан, которая является супругой игрока Манчестер Сити Александра Зинченко рассказала, что футболист ведет конспекты работы Хосепа Гвардиолы.

"Я иногда интересуюсь, какая была установка, почему так - это он ошибся или так надо было. Иногда я люблю залезть вглубь. Он многое мне объясняет. Зина же конспекты Гвардиолы ведет. Он конспектирует изменения в тактике, моменты во время тренировок, нововведения.

Он все это конспектирует, и он со мной делится. У нас дома большой блокнот, большая папка, куда он все записывает. Иногда он мне объясняет какие-то вещи. Скажу так, не все сразу мне удается понять, иногда нужно по три раза объяснять.

У меня есть намерение по-настоящему интересоваться футболом, а не просто знать состав и игровую схему. Мне хочется вглубь, мне это интересно", - сказала Седан в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

Ранее лидер Шахтера изъявил желание стать тренером.

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Теги: Александр Зинченко, футбол, Манчестер Сити
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в глубь прям вглубь
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