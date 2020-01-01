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Агент Ярмоленко рассказал о серьезности травмы украинца

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Худшие прогнозы касательно здоровья украинца не подтвердились.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Повреждение украинского полузащитника Андрея Ярмоленко не такое серьезное, как сообщалось. В этом заверил агент игрока Вадим Шаблий в разговоре с Команда№1.

Согласно даже самым плохим прогнозам врачей Ярмоленко пропустит не больше трех недель. Это значит, что к мартовским матчам национальной команды ее лучший из действующих бомбардиров будет в строю, не говоря уже о том, что он точно сыграет в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко может больше не сыграть в этом сезоне.

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Теги: Андрей Ярмоленко, футбол, Вест Хэм
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