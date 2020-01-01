Ярмоленко рискует пропустить остаток сезона: что с украинцем
Травма украинца может быть очень серьезной.
Травма украинского вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко оказалась куда более серьезной, чем предполагалось ранее.
"Андрей Ярмоленко может отсутствовать до конца сезона из-за травмы колена", – сообщает один из фанатских сайтов Вест Хэма
Ярмоленко получил повреждение в поединке 1/8 финала Кубка Англии с Манчестер Юнайтед. После матча главный тренер Дэвид Мойеса сообщил, что у Ярмоленко растяжение связок колена. Других сообщений о степени тяжести повреждения украинца не было.
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