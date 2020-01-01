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Ярмоленко рискует пропустить остаток сезона: что с украинцем

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Травма украинца может быть очень серьезной.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Травма украинского вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко оказалась куда более серьезной, чем предполагалось ранее.

"Андрей Ярмоленко может отсутствовать до конца сезона из-за травмы колена", – сообщает один из фанатских сайтов Вест Хэма

Ярмоленко получил повреждение в поединке 1/8 финала Кубка Англии с Манчестер Юнайтед. После матча главный тренер Дэвид Мойеса сообщил, что у Ярмоленко растяжение связок колена. Других сообщений о степени тяжести повреждения украинца не было.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, футбол, АПЛ
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