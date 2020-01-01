Челси вышел в 1/4 Кубка Англии, с трудом обыграв Барнсли

Подопечные Тухеля продли в следующий раунд благодаря голу Абрахама.

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Бансли принимал на своем поле Челси.

Несмотря на статус фаворита, для "пенсионеров" этот матч не стал легкой прогулкой.

Победителя же определил единственный гол Абрахама на 64-й минуте, благодаря которому подопечные Томаса Тухеля пробились в следующую стадию турнира.

Барнсли — Челси Getty Images

Барнсли — Челси 0:1

Гол: Абрахам, 64

Барнсли: Коллинз — Бриттан (Уильямс, 73), Сиббик (Золльбауэр, 76), Андерсен, Гелик — Моуэтт, Кейн (Палмер, 73), Стайлз — Вудроу, Адебойеджо (Дайк, 59), Чаплин (Фризер, 59).

Челси: Кепа — Алонсо (Джеймс, 46), Зума, Эмерсон, Кристенсен (Рюдигер, 46) — Гилмор, Зиеш (Анджорин, 69), Канте — Пулишич (Ковачич, 80), Абрахам, Хадсон-Одои.