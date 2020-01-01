Эвертон обыграл Тоттегхэм в матче Кубка Англии

На двоих команды забили девять голов.

Ливерпульский Эвертон обыграл лондонский Тоттенхэм со счетом 5:4 в домашнем матче пятого раунда Кубка Англии.

Гости открыли счет уже на третьей минуте — Дэжвинсон Санчес забил гол, а Сон Хын Мин ему ассистировал.

Однако следом Эвертон смог забить три гола один за другим. Сначала Доминик Кэлверт-Льюин забил с подачи Гюлфи Сигурдссона, затем сам Калверт-Льюин ассистировал Ришарлисону, а за две минуты до конца основного времени первого тайма Сигурдссон реализовал пенальти.

Но в компенсированное к первому тайму еще один гол забил Тоттенхэм — его автором стал Эрик Ламела. А сразу после перерыва Санчес оформил дубль и сравнял счет.

Через десять минут после третьего пропущеного года дубль сделал уже Ришарлисон, а Сигурдссон занес в свою статистику вторую результативную передачу. Однако, Тоттенхэм опять сравнял — второй голевой пас в игре сделал Сон, который ассистировал Харри Кэйну.

Игра перешла в овертайм, в котором победный гол забил Эвертон. На этот раз его автором стал Бернард, которому ассистировал все тот же Сигурдссон.

Ливерпульцы победили со счетом 5:4 и проходят в финальную стадию Кубка Англии-2020/21.

Эвертон - Тоттенхэм - 5:4

Голы: Кэлверт-Льюин, 36, Ришарлисон, 38, Сигурдссон, 43 (пенальти), Ришарлисон, 68, Бернард, 97 - Санчес, 3, Ламела, 45+3, Санчес, 57, Кейн, 83.

Эвертон: Улсен - Динь (Холгэйт, 107), Мина, Кин, Годфри - Дэвис, Ивоби (Бернард, 70), Дукуре, Сигурдссон, Ришарлисон - Кэлверт-Льюин (Коулмэн, 55).

Тоттенхэм: Льорис - Дэйвис, Санчес, Алдервейрелд, Доэрти (Сиссоко, 99) - Хейбьерг, Ламела (Карлос Винисиус, 98), Ндомбеле (Уинкс, 90), Моура (Алли, 77), Бергвейн (Кейн, 53) - Сон.

Предупреждения: Сигурдссон, Мина, Ришарлисон, Динь - Алли, Кейн, Уинкс.