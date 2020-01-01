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Манчестер Сити обыграл Суонси в матче Кубка Англии

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Испанец Родри отдал две результативные передачи.
Кирон Фримэн против Фила Фодена
Кирон Фримэн против Фила Фодена
Getty Images

Манчестер Сити со счетом 3:1 обыграл валлийский Суонси в гостевом матче пятого раунда Кубка Англии.

Открыли счет гости в конце первого тайма — Кайл Уокер забил с подачи Родри. Вскоре после начала второго тайма испанский полузащитник занес в свою статистику еще одну голевую передачу. На этот раз — на Рахима Стерлинга.

А через три минуты после второго гола Сити забил третий — Габриэл Жезус замкнул передачу Бернарду Силвы.

Суонси смог ответить только одним голом. Морган Уиттакер забил, а Райан Мэннинг ему ассистировал.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в заявку на игру против Суонси, однако весь матч провел на скамейке запасных.

Суонси - Манчестер Сити - 1:3

Голы: Уиттакер, 77 - Уокер, 30, Стерлинг, 47, Габриэл Жезус, 50.

Суонси: Вудмэн - Геи (Бидуэлл, 66), Кабанго, Лэтибодьер - Мэннинг, Фултон, Граймз, Дханда (Хурихэн, 77), Робертс (Фримэн, 66) - Лоу (Арриола, 65), Моррис (Уиттакер, 66).

Манчестер Сити: Стеффен - Менди, Гарсия, Лапорт, Уокер - Родри (Гомес, 72), Силва (Фоден, 66), Гюндоган (Дойл, 57) - Габриэл Жезус, Торрес, Стерлинг (Марез, 56).

Предупреждения: Кабанго, Дханда.

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Теги: Кубок Англии, Суонси, Манчестер Сити
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