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Наставник Вест Хэма высказался о травме Ярмоленко

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Украинец был заменен в начале второго тайма.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Вест Хэмом вылетел из Кубка Англии, проиграв в четвертьфинале МЮ в дополнительное время.

Украинец Андрей Ярмоленко вышел на поле с первых минут на позиции центрально нападающего и был заменен на 54-й минуте встречи. До этого во втором тайме он получил два болезненных удара. После матча наставник Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о степени повреждения украинца:

“Ярмоленко немного растянул связки колена. Посмотрим, как он будет выглядеть завтра. Надеюсь, все не так уж плохо”.

Ранее WhoScored оценил игру Ярмоленко против МЮ.

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Теги: Андрей Ярмоленко, футбол, Вест Хэм
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