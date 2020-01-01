Наставник Вест Хэма высказался о травме Ярмоленко

Украинец был заменен в начале второго тайма.

Вест Хэмом вылетел из Кубка Англии, проиграв в четвертьфинале МЮ в дополнительное время.

Украинец Андрей Ярмоленко вышел на поле с первых минут на позиции центрально нападающего и был заменен на 54-й минуте встречи. До этого во втором тайме он получил два болезненных удара. После матча наставник Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о степени повреждения украинца:

“Ярмоленко немного растянул связки колена. Посмотрим, как он будет выглядеть завтра. Надеюсь, все не так уж плохо”.

Ранее WhoScored оценил игру Ярмоленко против МЮ.