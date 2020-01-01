Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Видео гола и обзор матча Кубка Англии

Победу манкунианцам принес гол Скотта Мактоминея.

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм Getty Images

Манчестер Юнайтед одолел Вест Хэм (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

В основное время команды не смогли определить победителя. В дополнительное время победу манкунианцам принес гол Скотта Мактоминея.

Украинский игрок "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на поле с первых минут на позиции центрально нападающего и был заменен на 54-й минуте встречи.

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 1:0

Гол: Мактоминей, 97

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака (Уильямс, 91), Линделеф, Магуайр, Теллес (Шоу, 91) — Матич (Мактоминей, 73), Фред — Гринвуд (Кавани, 86), ван де Беек (Фернандеш, 73), Рашфорд — Мартиаль

Вест Хэм: Фабьянски — Цоуфал, Доусон, Огбонна (Диоп, 16, Фредерикс, 46)), Крессвелл — Райс, Нобл, Соучек — Форналс (Бенрахма, 88), Боуэн (Джонсон, 46) — Ярмоленко (Одубеко, 54, Лансини, 112)