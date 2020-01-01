Манчестер Юнайтед обыграл Вест Хэм в матче Кубка Англии
Манчестер Юнайтед в овертайме обыграл лондонский Вест Хэм в пятом раунде Кубка Англии.
Обе команды играли в спокойный футбол, лишь изредка создавая опасные моменты. В середине первого тайма вратарь Вест хэма Лукаш Фабианьски парировал удар Виктора Линделефа в угол ворот, переведя сяч в штангу.
В начале второго тайма Фабианьски обезвредил удар Маркуса Рэшфорда и сразу поле покинул украинский полузащитник лондонцев Андрей Ярмоленко, который чуть раньше получил повреждение.
Основное время завершилось сухой ничьей, а через две минуты после начала овертайма Манчестер Юнайтед забил единственный гол в матче. Рэшфорд скинул мяч на вышедшего на замену Скотта Мактомини и Фабианьски ничего не смог сделать с точным ударом шотландца в угол ворот.
За пять минут до конца основного времени Вест Хэм мог сравнивать, но Саид Бенрахма пробил точно в руки вратарю хозяев Дину Хэндерсону.
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 1:0
Гол: Мактомини, 97.
Манчестер Юнайтед: Хэндерсон - Теллес (Шоу, 90), Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака (Уильямс, 90) - Матич (МакТомини, 73), Гринвуд (Кавани, 86), Фред, Ван де Бек (Фернандеш, 73), Рэшфорд - Марсьяль.
Вест Хэм: Фабианьски - Крессуэлл, Доусон, Огбонна (Диоп, 16 (Фредерикс, 46)), Цоуфал - Райс, Бауэн (Джонсон, 46), Нобл, Соучек, Форнальс (Бенрахма, 88) - Ярмоленко (Одубеко, 54 (Лансини, 112)).
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