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Манчестер Юнайтед обыграл Вест Хэм в матче Кубка Англии

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Единственный гол хозяева забили в дополнительное время.
Джаррод Бауэн против Алекса Теллеса
Джаррод Бауэн против Алекса Теллеса
Getty Images

Манчестер Юнайтед в овертайме обыграл лондонский Вест Хэм в пятом раунде Кубка Англии.

Обе команды играли в спокойный футбол, лишь изредка создавая опасные моменты. В середине первого тайма вратарь Вест хэма Лукаш Фабианьски парировал удар Виктора Линделефа в угол ворот, переведя сяч в штангу.

В начале второго тайма Фабианьски обезвредил удар Маркуса Рэшфорда и сразу поле покинул украинский полузащитник лондонцев Андрей Ярмоленко, который чуть раньше получил повреждение.

Основное время завершилось сухой ничьей, а через две минуты после начала овертайма Манчестер Юнайтед забил единственный гол в матче. Рэшфорд скинул мяч на вышедшего на замену Скотта Мактомини и Фабианьски ничего не смог сделать с точным ударом шотландца в угол ворот.

За пять минут до конца основного времени Вест Хэм мог сравнивать, но Саид Бенрахма пробил точно в руки вратарю хозяев Дину Хэндерсону.

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 1:0

Гол: Мактомини, 97.

Манчестер Юнайтед: Хэндерсон - Теллес (Шоу, 90), Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака (Уильямс, 90) - Матич (МакТомини, 73), Гринвуд (Кавани, 86), Фред, Ван де Бек (Фернандеш, 73), Рэшфорд - Марсьяль.

Вест Хэм: Фабианьски - Крессуэлл, Доусон, Огбонна (Диоп, 16 (Фредерикс, 46)), Цоуфал - Райс, Бауэн (Джонсон, 46), Нобл, Соучек, Форнальс (Бенрахма, 88) - Ярмоленко (Одубеко, 54 (Лансини, 112)).

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Теги: Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Вест Хэм
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