Ярмоленко вошел в стартовый состав Вест Хэма на матч Кубка Англии
Украинец сыграет в гостевом матче против Манчестер Юнайтед.
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вошел в стартовый состав Вест Хэма на гостевой матч Кубка Англии против Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.
Ярмоленко в стартовом составе выйдет вместо Майкла Антонио, который играл в матче чемпионата Англии против Фулхэма.
Также против Манчестер Юнайтед сыграют Марк Ноубл, который наденет капитанскую повязку, и Пабло Форналс. Оба также не выходили в стартовом составе в матче против Фулхэма.
Напоминаем, что матч Вест Хэма и Фулхэма завершился нулевой ничьей.
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