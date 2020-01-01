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Ярмоленко вошел в стартовый состав Вест Хэма на матч Кубка Англии

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Украинец сыграет в гостевом матче против Манчестер Юнайтед.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вошел в стартовый состав Вест Хэма на гостевой матч Кубка Англии против Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.

Ярмоленко в стартовом составе выйдет вместо Майкла Антонио, который играл в матче чемпионата Англии против Фулхэма.

Также против Манчестер Юнайтед сыграют Марк Ноубл, который наденет капитанскую повязку, и Пабло Форналс. Оба также не выходили в стартовом составе в матче против Фулхэма.

Напоминаем, что матч Вест Хэма и Фулхэма завершился нулевой ничьей.

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Теги: АПЛ, Вест Хэм, Андрей Ярмоленко
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