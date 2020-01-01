Ярмоленко вошел в стартовый состав Вест Хэма на матч Кубка Англии

Украинец сыграет в гостевом матче против Манчестер Юнайтед.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вошел в стартовый состав Вест Хэма на гостевой матч Кубка Англии против Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.

Ярмоленко в стартовом составе выйдет вместо Майкла Антонио, который играл в матче чемпионата Англии против Фулхэма.

Также против Манчестер Юнайтед сыграют Марк Ноубл, который наденет капитанскую повязку, и Пабло Форналс. Оба также не выходили в стартовом составе в матче против Фулхэма.

Напоминаем, что матч Вест Хэма и Фулхэма завершился нулевой ничьей.