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Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Эвертоном в матче чемпионата Англии

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Эвертон смог отыграться, уступая 0:2 и сравняв счет на последних секундах.
Алекс Ивоби против Харри Магуайра
Алекс Ивоби против Харри Магуайра
Getty Images

Манчестер Юнайтед сыграл вничью со счетом 3:3 с ливерпульским Эвертоном в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии.

Первый тайм остался за гостями, которые и атаковали больше, и смогли забить два гола. Сначала Маркус Рэшфорд с левого фланга навесил на Кавани, который головой переправил мяч в ворота. А перед самым перерывом Бруну Фернандеш дальним ударом перебросил вратаря Эвертона Робина Улсена.

Были два момента и у хозяев, однако и Ришарлисон за три минуты до второго пропущеного гола, и Доминик Кэлверт-Льюин перед уходом на перерыв пробили мимо ворот.

А в начале второго тайма Эвертон смог очень быстро отыграться. На 49-й минуте вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа, перехватывая прострел Кэлверта-Льюина, отбил мяч на ногу Абдулайе Дукуре, которому оставалось точно добить. А через три минуты Дукуре асссистировал Хамесу Родригесу, который открылся в центре штрафной и забил в ближний угол ворот.

Игра успокоилась до 70-й минуты, когда Люк Шоу подал со штрафного удара на Скотта Мактомини, а Улсен отбил удар шотландца в собственные ворота. А на пятой компенсированной минуте Эвертон получил право на штрафной. После подачи мяч упал перед Кэлвертом-Льюином, которому оставалось лишь не попасть в Де Хеа — 3:3.

Манчестер Юнайтед - Эвертон - 3:3

Голы: Кавани, 24, Фернандеш, 45, Мактомини, 70 - Дукуре, 49, Родригес, 52, Кэлверт-Льюин, 90+5.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Погба (Фред, 39), Гринвуд (Туанзебе, 90+3), Мактомини, Фернандеш, Рэшфорд - Кавани.

Эвертон: Улсен - Динь, Кин, Годфри, Холгейт - Дэвис (Ивоби, 75), Дукуре (Кинг, 82), Родригес (Сигурдссон, 69), Гомеш - Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Шоу, Туанзебе - Кин.

 

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Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, АПЛ
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