Вест Хэм сыграл вничью матч чемпионата Англии с Фулхэмом

В матче двух лондонских клубов голы забиты не были.

Вест Хэм сыграл вничью с сухим счетом гостевой матч 23-го тура чемпионата Англии против Фулхэма.

Украинский полузащитник гостей Андрей Ярмоленко начал матч на скамейке запасных, вышел на поле на 56-й минуте вместо Саида Бенрахма и получил желтую карточку на последней минуте основного времени.

В компенсированное ко второму тайму время Вест Хэм остался в меньшинстве после того, как красную карточку получил Томаш Соучек.

После этой ничьей Вест Хэм продолжает оставаться на пятом месте, а Фулхэм занимает 18-ю позицию в зоне вылета и отстает от идущего 17-м Бернли на восемь очков.

Фулхэм - Вест Хэм - 0:0

Фулхэм: Ареоля - Робинсон (Маджа, 79), Андерсен, Адарабиойо, Тете - Лемина (Митрович, 79), Де Кордова-Рид (Замбо Ангисса, 83), Рид, Лофтус-Чик, Лукмэн - Кавалейру.

Вест Хэм: Фабианьски - Крессуэлл, Доусон, Огбонна, Цоуфал - Райс, Бауэн (Ноубл, 56), Соучек, Лингард, Бенрахма (Ярмоленко, 56) - Антонио (Фредерикс, 74).

Предупреждения: Андерсен - Огбонна, Фабианьски, Ярмоленко.

Удаление: Соучек.