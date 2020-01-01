Астон Вилла неожиданно обыграла Арсенал

Подопечные Микеля Артета в гостях проиграли "львам".

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Астон Вилла принимала Арсенал.Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в начале первого тайма забил нападающий Олли Уоткинс. Футболист прорвался к штрафной и ударом в касание отправил мяч точно в сетку ворот.

Во второй половине встречи оба клуба имели несколько неплохих моментов, но до забитых голов дело так и не дошло.

Сейчас Астон Вилла поднялась на 8 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея 35 очков. Арсенал занимает 10-ю позицию (31 балл).

Астон Вилла - Арсенал 1:0

Гол: Уоткинс, 2

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингз, Конса, Кэш — Макгинн, Накамба, Баркли (Рэмзи, 78) — Траоре (Трезеге, 66), Уоткинс, Грилиш.

Арсенал: Райан — Соареш (Эдегор, 65), Холдинг, Габриэль, Бельерин — Парти (Виллиан, 74), Смит-Роу, Джака — Пепе, Ляказетт (Обамеянг, 59), Сака.

Предупреждения: Конса, Накамба, Грилиш - Парти, Джака.