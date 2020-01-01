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Челси хочет перехватить Алабу у Реала

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Защитник Баварии может продолжить карьеру в АПЛ.
Давид Алаба
Давид Алаба
Getty Images

Челси хочет попытаться летом подписать в качестве свободного агента защитника Баварии Давида Алабу, сообщает The Guardian. Его контракт действует до конца текущего сезона.

Главным претендентом на Алабу называется «Реал», однако в январе сообщалось о том, что австриец еще не подписал контракт с мадридским клубом.

В подписании Алабы заинтересован лично новый главный тренер «Челси» Томас Тухель. Также в сфере интересов Синих на позицию защитника – Дайо Упамекано из РБ Лейпциг и Никлас Зюле из Баварии.

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Теги: Давид Алаба, футбол, Бавария, Челси
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