Челси хочет перехватить Алабу у Реала

Защитник Баварии может продолжить карьеру в АПЛ.

Челси хочет попытаться летом подписать в качестве свободного агента защитника Баварии Давида Алабу, сообщает The Guardian. Его контракт действует до конца текущего сезона.

Главным претендентом на Алабу называется «Реал», однако в январе сообщалось о том, что австриец еще не подписал контракт с мадридским клубом.

В подписании Алабы заинтересован лично новый главный тренер «Челси» Томас Тухель. Также в сфере интересов Синих на позицию защитника – Дайо Упамекано из РБ Лейпциг и Никлас Зюле из Баварии.