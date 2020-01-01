Сульшер рассказал о будущем Погба в МЮ

Уле-Гуннар Сульшер высказался о Поле Погба.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как обстоят дела с полузащитником “красных дьяволов“ Полем Погба, который ранее хотел покинуть клуб. По словам тренера, клуб ведет открытые переговоры с футболистом о его будущем в клубе.

“О Поле всегда будут разговаривать. Мы ведем хороший открытый диалог о его будущем, так что мы обсуждаем, как будет развиваться ситуация.

Я рад, что он сконцентрирован, он очень хорошо играет и доволен собой. Это важно. Можно увидеть, что сейчас Поль получает удовольствие, выходя на поле в красной футболке“, - цитирует Сульшера Sky Sports.

Отметим, что срок действующего соглашения Погба с Манчестер Юнайтед истекает летом 2022 года.