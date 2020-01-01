"Похожи на отца с сыном": Эдерсон подколол Зинченко и Де Брюйне

Голкипер рассказал о схожести одноклубников.

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон высказался о том, что его партнеры по команде Александр Зинченко и Кевин де Брюйне очень похожи внешностью. Голкипер сравнил их с отцом и сыном.

"Как мы их различаем? Ну небольшие отличия все-таки есть. Мы шутим над этим в раздевалке. Но вообще да, они реально похожи на близнецов. Или даже скорее на отца и сына", - сказал Эдерсон в интервью Чемпионату.

Ранее сообщалось, что Эдерсон стал пятым игроком в АПЛ, сыгравших 8 "сухих" матчей подряд.