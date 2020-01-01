Гвардиола: Клоппу стоит снова заглянуть в календарь

Тренер Манчестер Сити считает утверждение Клоппа о двух неделях отдыха Манчестер Сити ошибкой.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола считает, что его коллега из Ливерпуля Юрген Клопп заблуждался, утверждая, что у манчестерского клуба были две недели отдыха.

По словам Гвардиолы, отложенный из-за коронавируса матч против Эвертона нельзя назвать отдыхом.

«Он ошибся. Юргену стоит снова заглянуть в календарь. У нас был коронавирус и одна неделя, а на Стэмфорд Бридж мы играли в 14 футболистов.

Завтра при встрече я переговорю с Юргеном и спрошу прямо, сколько времени у нас был перерыв. Удивительно — я думал, что Юрген не такой, что он не будет такого говорить. Возможно, это просто недопонимание», - приводит слова главного тренера Манчестер Сити издание The Guardian.

Ранее Гвардиола вспомнил ход нынешнего сезона, в течение которого Манчестер Сити одно время занимал 12-е место в чемпионате Англии.