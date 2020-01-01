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Азар может вернуться в Челси

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Бельгиец может вернуться в Англию.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Лондонский Челси рассматривает возможность вернуть Эдена Азара из мадридского Реала в летнее трансферное окно.

Как сообщает Defensa Central, руководство "синих" верит, что бельгиец сможет набрать лучшие кондиции и вновь стать лидером клуба.

Отмечается, что Челси готов выделить на трансфер 30-летнего футболиста 40-50 миллионов евро.

Напомним, Азар перебрался в Реал летом 2019 года за 100 миллионов евро из лондонского Челси.

В текущем сезоне Азар провел 12 игр за "сливочных", в которых забил три гола

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Теги: Эден Азар, футбол
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