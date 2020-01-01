Моуринью раскритиковал главную звезду Тоттенхэма

Португалец высказался об игре определенных футболистов "шпор".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью назвал причины поражения от Челси (0:1) в матче чемпионата Англии.

"Регилон кое-что значит для атаки Тоттенхэма. Харри Кейн кое-что значит для нашего нападения. Джовани Ло Чельсо кое-что значит для нас, как и хороший Деле Алли, которого у нас еще не было.

Я сейчас говорю о том, что у Тоттенхэма не было футболистов, которые могли бы что-то поменять на поле. Уверенность тоже важна", - приводит слова Моуринью Goal.

Отметим, что Регилон, Кейн, Ло Чельсо и Алли не попали в заявку "шпор" из-за различных повреждений.

Вашему вниманию видео гола и обзор встречи Тоттенхэм - Челси.