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Моуринью раскритиковал главную звезду Тоттенхэма

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Португалец высказался об игре определенных футболистов "шпор".
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью назвал причины поражения от Челси (0:1) в матче чемпионата Англии.

"Регилон кое-что значит для атаки Тоттенхэма. Харри Кейн кое-что значит для нашего нападения. Джовани Ло Чельсо кое-что значит для нас, как и хороший Деле Алли, которого у нас еще не было.

Я сейчас говорю о том, что у Тоттенхэма не было футболистов, которые могли бы что-то поменять на поле. Уверенность тоже важна", - приводит слова Моуринью Goal.

Отметим, что Регилон, Кейн, Ло Чельсо и Алли не попали в заявку "шпор" из-за различных повреждений.

Вашему вниманию видео гола и обзор встречи Тоттенхэм - Челси. 

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Теги: Жозе Моуринью, Деле Али, футбол, Тоттенхэм
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