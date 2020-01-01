Тоттенхэм - Челси 0:1 Видео гола и обзор матча АПЛ

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Тоттенхэм – Челси Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм минимально уступил Челси (0:1).

Единственный мяч в поединке был забит на 24-й минуте: Жоржиньо уверенно реализовал пенальти.

Команды продолжили создавать опасные моменты, однако счет остался прежним.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Тоттенхэм - Челси:

Тоттенхэм – Челси 0:1

Голы: Жоржиньо (пен), 24.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис — Хейбьерг, Сиссоко – Бергвейн (Моура, 69), Ндомбеле (Ламела, 69), Сон — Винисиус.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва (Кристенсен, 35), Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 74), Алонсо — Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 64) — Вернер.

Предупреждения: Алдервейрелд, 50 – Пулишич, 80, Канте, 81, Аспиликуэта, 88.