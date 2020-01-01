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Челси уверенно обыграл Тоттенхэм в АПЛ

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Команда Моуринью потерпела третье поражение подряд в АПЛ.
Футболисты Челси
Футболисты Челси
Getty Images

Челси нанес минимальное поражение Тоттенхэму Жозе Моуринью в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Жоржиньо, точно пробив с 11-метровой отметки на 24-й минуте.

Это поражение стало третьим подряд для команды Жозе Моуринью в чемпионате Англии, которая проиграла Брайтону и Ливерпулю.

Тоттенхэм – Челси
Тоттенхэм – Челси
Getty Images

Челси выше на шестое место в турнирной таблице АПЛ, тогда как Тоттенхэм – восьмой.

Тоттенхэм – Челси 0:1

Голы: Жоржиньо (пен), 24.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис — Хейбьерг, Сиссоко – Бергвейн (Моура, 69), Ндомбеле (Ламела, 69), Сон — Винисиус.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва (Кристенсен, 35), Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 74), Алонсо — Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 64) — Вернер.

Предупреждения: Алдервейрелд, 50 – Пулишич, 80, Канте, 81, Аспиликуэта, 88.

 

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Теги: Челси, Тоттенхэм, футбол, АПЛ
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