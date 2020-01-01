Челси уверенно обыграл Тоттенхэм в АПЛ
Челси нанес минимальное поражение Тоттенхэму Жозе Моуринью в матче 22-го тура чемпионата Англии.
Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Жоржиньо, точно пробив с 11-метровой отметки на 24-й минуте.
Это поражение стало третьим подряд для команды Жозе Моуринью в чемпионате Англии, которая проиграла Брайтону и Ливерпулю.
Челси выше на шестое место в турнирной таблице АПЛ, тогда как Тоттенхэм – восьмой.
Тоттенхэм – Челси 0:1
Голы: Жоржиньо (пен), 24.
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис — Хейбьерг, Сиссоко – Бергвейн (Моура, 69), Ндомбеле (Ламела, 69), Сон — Винисиус.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва (Кристенсен, 35), Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 74), Алонсо — Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 64) — Вернер.
Предупреждения: Алдервейрелд, 50 – Пулишич, 80, Канте, 81, Аспиликуэта, 88.
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