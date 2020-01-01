Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью считает, что Челси легко тренировать

Комментариев: 0
Португальский эксперт вспомнил свою работу в клубе Абрамовича.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо убежден, что не очень сложно добиться успеха в качестве главного тренера Челси, несмотря на жесткие требования владельца клуба Романа Абрамовича.

Об этом он заявил в интервью Sky Sports.

“Я не думаю, что это очень сложно тренировать в Челси, потому что я был чемпионом трижды, Анчелотти был чемпионом, Конте был чемпионом. Это не может быть очень, очень сложно, потому что мы там выигрываем титулы.

Я считаю, что в Челси всегда есть отличные игроки, а хорошие тренеры рады работать с такими клубами с их игроками, которые дают ему очень хорошую возможность добиться успеха и завоевать титулы.

Конечно, тренеру нужно время и стабильность, и очень хорошо — чувствовать стабильность. Я не говорю, что стабильность помогает вам спать, я говорю, что стабильность дает вам другой образ мышления, и вы думаете не только о сегодняшнем дне, а вы также думаете о завтрашнем дне, вы также думаете о будущем.

Это клуб господина Абрамовича и вы должны понимать, что он должен принимать свои решения.

В моем случае я был там в два разных периода, и я был чемпионом в два разных периода, и я очень рад, что был там раньше и имел такую ​​возможность“, — заявил эксперт.

Напомним, что Моуринью огорчило увольнение его коллеги Фрэнка Лэмпарда из Челси.

Поделись:
Теги: Челси, Тоттенхэм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь