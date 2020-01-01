Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лингард вписал свое имя в историю Вест Хэма

Комментариев: 0
Англичанин отметился двумя голами в ворота Астон Виллы в своем первом матче за "молотобойцев".
Джесси Лингард
Джесси Лингард
Getty Images

В поединке 22-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм уверенно разобрался с Астон Виллой, одержав гостевую победу со счетом 3:1.

Главным героем этой встречи стал полузащитник Джесси Лингард, который оформил дубль в ворота соперника в своем дебютном матче за "молотобойцев".

Стоит отметить, что 28-летний англичанин, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, стал лишь вторым игроком в истории Вест Хэма, которому удалось записать на свой счет два мяча в поединке АПЛ в своем дебюте за лондонский клуб.

Так, Лингарду удалось повторить достижение Тревора Синклера, который в своем первом матче за "молотобойцев" в Премьер-лиге сумел оформить дубль. Произошло это в январе 1998 года в поединке против Эвертона.

Поделись:
Теги: Джесси Лингард, Вест Хэм, футбол, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь