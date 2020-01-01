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Бернли - Манчестер Сити 0:2 Видео голов и обзор матча АПЛ

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Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.

Бернли – Манчестер Сити
Бернли – Манчестер Сити
Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде обыграл Бернли (2:0).

Форвард "горожан" Габриэл Жезус вывел свою команду вперед уже на третьей минуте. В концовке первого тайма Рахим Стерлинг отправил второй мяч в ворота Бернли.

Во втором тайме Манчестер Сити контролировал игру, не позволив сопернику создать опасные моменты у своих ворот.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бернли - Манчестер Сити:

Бернли – Манчестер Сити 0:2

Голы: Жезус, 3, Стерлинг, 38

Бернли: Поуп – Лоутон, Тарковский, Ми, Питерс – Гудмундссон, Уэствуд (Берсон, 81), Корк (Стивенс, 71), Макнил – Родригес (Мумбонго, 77), Выдра

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу (Зинченко, 64), Стоунз, Диаш, Ляпорт – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг

Предупреждения: Эдерсон – Стивенс, Мумбонго.

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Теги: Манчестер Сити, футбол
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