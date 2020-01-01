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Ливерпуль - Брайтон 0:1 Видео гола и обзор матча АПЛ

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Подопечные Юргена Клоппа не смогли набрать очки в поединке против Брайтона.

Ливерпуль — Брайтон
Ливерпуль — Брайтон
Getty Images

В 22-м туре чемпионата Англии Ливерпуль дома уступил Брайтону (0:1).

"Чайки" победили благодаря единственному голу, который забил Альсате вначале второго тайма.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ливерпуль - Брайтон:

Ливерпуль — Брайтон 0:1

Гол: Альсате, 56

Ливерпуль: Келлехер — Александер-Арнолд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон — Тиаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Милнер — Шакири (Ориги, 64), Салах, Фирмино (Джонс, 79).

Брайтон: Санчес — Данк, Уэбстер, Берн, Уайт — Марч (Лаллана, 67), Биссума, Альсате, Гросс — Троссард (Зекири, 87), Мопе (Коннолли, 83).

Предупреждение: Вейналдум. 

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Теги: Ливерпуль, футбол, Брайтон, АПЛ
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