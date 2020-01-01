Ливерпуль - Брайтон 0:1 Видео гола и обзор матча АПЛ
Подопечные Юргена Клоппа не смогли набрать очки в поединке против Брайтона.
В 22-м туре чемпионата Англии Ливерпуль дома уступил Брайтону (0:1).
"Чайки" победили благодаря единственному голу, который забил Альсате вначале второго тайма.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ливерпуль - Брайтон:
Ливерпуль — Брайтон 0:1
Гол: Альсате, 56
Ливерпуль: Келлехер — Александер-Арнолд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон — Тиаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Милнер — Шакири (Ориги, 64), Салах, Фирмино (Джонс, 79).
Брайтон: Санчес — Данк, Уэбстер, Берн, Уайт — Марч (Лаллана, 67), Биссума, Альсате, Гросс — Троссард (Зекири, 87), Мопе (Коннолли, 83).
Предупреждение: Вейналдум.
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