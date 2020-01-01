Ливерпуль опозорился на Энфилде, сенсационно уступив Брайтону
Подопечные Клоппа никак не могут найти свою игру.
В матче 22-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле сенсационно проиграл Брайтону (0:1).
Единственный мяч в поединке был забит на 56-й минуте. Полузащитник "чаек" Альсате нанес результативный удар.
Стоит отметить, что в прошлом тура Брайтон сумел обыграть Тоттенхэм (1:0).
Ливерпуль — Брайтон 0:1
Гол: Альсате, 56
Ливерпуль: Келлехер — Александер-Арнолд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон — Тиаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Милнер — Шакири (Ориги, 64), Салах, Фирмино (Джонс, 79).
Брайтон: Санчес — Данк, Уэбстер, Берн, Уайт — Марч (Лаллана, 67), Биссума, Альсате, Гросс — Троссард (Зекири, 87), Мопе (Коннолли, 83).
Предупреждение: Вейналдум.
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