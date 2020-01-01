Гвардиола: Когда мы были 12-м — думали, хоть бы попасть в Лигу Европы
Тренер Манчестер Сити прокомментировал крупную победу Манчестер Юнайтед.
Тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу Манчестер Сити над Саутхэмптоном со счетом 9:0 в разрезе борьбы за чемпионский титул.
По словам Гвардиолы, главное - не цифры и статистика, а следующий матч.
«Большой ошибкой будет думать о других командах. Когда мы шли на 12-м месте, то забыли о титуле и думали, хоть бы в Лигу Европы на следующий сезон попасть. Главное — это не цифры статистики и не прошлые матчи. Всегда главное — это следующая игра», - приводит слова Гвардиолы BBC.
Напоминаем, что сегодн Манчестер Сити в матче чемпионата Англии обыграл Бернли, забив два безответных гола.
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