Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола: Когда мы были 12-м — думали, хоть бы попасть в Лигу Европы

Комментариев: 0
Тренер Манчестер Сити прокомментировал крупную победу Манчестер Юнайтед.
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола
Getty Images

Тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу Манчестер Сити над Саутхэмптоном со счетом 9:0 в разрезе борьбы за чемпионский титул.

По словам Гвардиолы, главное - не цифры и статистика, а следующий матч.

«Большой ошибкой будет думать о других командах. Когда мы шли на 12-м месте, то забыли о титуле и думали, хоть бы в Лигу Европы на следующий сезон попасть. Главное — это не цифры статистики и не прошлые матчи. Всегда главное — это следующая игра», - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напоминаем, что сегодн Манчестер Сити в матче чемпионата Англии обыграл Бернли, забив два безответных гола.

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, Пеп Гвардиола, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь