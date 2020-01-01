Вратарь Манчестер Сити Эдерсон вошел в историю АПЛ

Бразилец не пропускает восемь матчей подряд.

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон Мораес вошел в историю Английской Премьер-Лиги, сообщает Twitter-аккаунт Gracenote Live.

По информации источника, матч Сити против Бернли стал для Эдерсона восьмым матчем подряд, в котором он не пропустил ни одного гола.

Бразилец стал лишь пятым вратарем в истории Английской Премьер-Лиги, которому покорилось это достижение. Ранее отметку в восемь сухих матчей подряд преодолели Алиссон Бекер, Петр Чех, Пепе Рейна и Эдвин ван дер Сар. Нидерландскому вратарб принадлежит рекорд по этому показателю — 14 сухих матчей подряд.

Напомним, что сегодня Манчестер Сити забил в ворота Бернли два безответных гола.