Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон вошел в историю АПЛ

Комментариев: 0
Бразилец не пропускает восемь матчей подряд.
Эдерсон Мораес
Эдерсон Мораес
Getty Images

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон Мораес вошел в историю Английской Премьер-Лиги, сообщает Twitter-аккаунт Gracenote Live.

По информации источника, матч Сити против Бернли стал для Эдерсона восьмым матчем подряд, в котором он не пропустил ни одного гола.

Бразилец стал лишь пятым вратарем в истории Английской Премьер-Лиги, которому покорилось это достижение. Ранее отметку в восемь сухих матчей подряд преодолели Алиссон Бекер, Петр Чех, Пепе Рейна и Эдвин ван дер Сар. Нидерландскому вратарб принадлежит рекорд по этому показателю — 14 сухих матчей подряд.

Напомним, что сегодня Манчестер Сити забил в ворота Бернли два безответных гола.

Поделись:
Теги: Эдерсон, Манчестер Сити
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь