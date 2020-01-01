Вест Хэм обыграл Астон Виллу в матче чемпионата Англии

Ярмоленко весь матч провел на скамейке запасных .

Лондонский Вест Хэм обыграл бирмингемскую Астон Виллу со счетом 3:1 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии.

На гол Олли Уоткинса с подачи Джека Грилиша гости ответили дублем Джесси Лингарда, которому оба раза ассистировал Майкл Антонио. А открыл счет на 51-й минуте Томаш Соучек с подачи Саида Бенрахма.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко весь матч провел на скамейке запасных.

После этой победы Вест Хэм сохраняет пятое место в турнирной таблице. Астон Вилла занимает девятую позицию.

Астон Вилла - Вест Хэм - 1:3

Голы: Уоткинс, 81 - Соучек, 51, Лингард, 56, Лингард, 83.

Астон Вилла: Мартинес - Тарджетт, Конса, Мингз, Кэш - Дуглас Луис (Сансон, 80), Эль-Гази (Траоре, 46), Макгинн, Баркли (Трезеге, 69), Грилиш - Уоткинс.

Вест Хэм: Фабианьски - Крессуэлл, Доусон, Огбонна, Цоуфал - Райс, Фредерикс (Форналс, 84), Соучек, Лингард (Бауэн, 90+1), Бенрахма (Джонсон, 88) - Антонио.

Предупреждения: Дуглас Луис - Крессуэлл