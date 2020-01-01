Манчестер Сити обыграл Бернли в матче чемпионата Англии
Манчестер Сити обыграл со счетом 2:0 Бернли в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии.
Уже на третьей минуте матча вратарь Бернли Ник Поуп после удара Бернарду Силвы отбил мяч перед собой, а Габриэл Жезус точным ударом головой добил его в ворота.
Обе команды особенно не рисковали. Манчестер Сити создал еще два момента, а на 38-й минуте удвоил счет. Рахим Стерлинг удачно подставил ногу под прострел Илкая Гюндогана и установил окончательный счет в матче.
Рияд Марез в середине второго тайма забил еще один гол после прострела Габриэла Жезуса, который был отменен из-за оффсайда.
Украинский зашитник Манчестер Сити начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте вместо Жоао Канселу.
После этой победы Сити лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая Манчестер Юнайтед на три очка. Бернли опустился на 16-ю позицию и опережает находящийся в зоне вылета Фулхэм на восемь очков.
Бернли - Манчестер Сити - 0:2
Голы: Габриэл Жезус, 3, Стерлинг, 38.
Бернли: Поуп - Питерс, Тарковски, Ми, Лоутон - Макнил, Уэствуд (Бенсон, 81), Корк (Стивенс, 71), Гудмундссон - Выдра, Родригес (Мумбонго, 77).
Манчестер Сити: Эдерсон - Лапорт, Стоунз, Диаш, Канселу (Зинченко, 64) - Родри, Силва, Гюндоган - Габриэл Жезус, Марез, Стерлинг.
Предупреждения: Стивенс, Мумбонго - Эдерсон
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