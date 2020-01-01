Манчестер Сити обыграл Бернли в матче чемпионата Англии

Сити укрепил свое лидерство в турнирной таблице.

Манчестер Сити обыграл со счетом 2:0 Бернли в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии.

Уже на третьей минуте матча вратарь Бернли Ник Поуп после удара Бернарду Силвы отбил мяч перед собой, а Габриэл Жезус точным ударом головой добил его в ворота.

Обе команды особенно не рисковали. Манчестер Сити создал еще два момента, а на 38-й минуте удвоил счет. Рахим Стерлинг удачно подставил ногу под прострел Илкая Гюндогана и установил окончательный счет в матче.

Рияд Марез в середине второго тайма забил еще один гол после прострела Габриэла Жезуса, который был отменен из-за оффсайда.

Украинский зашитник Манчестер Сити начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте вместо Жоао Канселу.

После этой победы Сити лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая Манчестер Юнайтед на три очка. Бернли опустился на 16-ю позицию и опережает находящийся в зоне вылета Фулхэм на восемь очков.

Бернли - Манчестер Сити - 0:2

Голы: Габриэл Жезус, 3, Стерлинг, 38.

Бернли: Поуп - Питерс, Тарковски, Ми, Лоутон - Макнил, Уэствуд (Бенсон, 81), Корк (Стивенс, 71), Гудмундссон - Выдра, Родригес (Мумбонго, 77).

Манчестер Сити: Эдерсон - Лапорт, Стоунз, Диаш, Канселу (Зинченко, 64) - Родри, Силва, Гюндоган - Габриэл Жезус, Марез, Стерлинг.

Предупреждения: Стивенс, Мумбонго - Эдерсон