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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0 видео голов и обзор матча АПЛ

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Подопечные Сульшера уничтожили соперника на своем поле.

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Getty Images

В матче 22-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед крупно обыграл Саутгемптон, отправив девять безответных голов в ворота соперника.

Уже со второй минуты поединка "святые" играли в меньшинстве - полузащитник Александр Янкевиц совершил грубый фол против Скотта Мактиминея. После этого "красные дьяволы" почувствовали свободу на поле и уже в первом тайме забили четыре гола усилиями Ван-Биссаки, Рашфорда, Кавани и автогол забил Беднарек.

Во второй половине встречи манкунианцы не остановились - дубль оформил Марсьяль и по голу забили Мактоминей, Фернандеш и Джеймс.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча МЮ - Саутгемптон:

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0

Голы: Ван-Биссака, 18, Рашфорд, 25, Беднарек, 34 (авготол), Кавани, 39, Мартиаль, 69, 90, Мактоминей, 71, Фернандеш, 88 (пен.), Джеймс, 90+3.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Мактоминей, Фред - Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рашфорд - Кавани.

Саутгемптон: Маккарти - Рэмси, Беднарек, Стивенс, Бертранд - Армстронг, Уорд-Праус, Янкевиц, Дженепо - Адамс, Ингс.

Предупреждения: Магуайр, ван де Беек - Рэмси, Стивенс, Армстронг.

Удаление: Янкевиц, 2, Беднарек, 86.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, АПЛ
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