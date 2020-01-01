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Вулверхэмптон обыграл Арсенал в матче чемпионата Англии

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Лондонцы доигрывали встречу вдевятером.
Эмил Смит-Роу против Адама Траоре
Эмил Смит-Роу против Адама Траоре
Getty Images

Лонлдонский Арсенал уступил со счетом 1:2 Вулверхэмптону в гостевом матче чемпионата Англии.

Арсенал открыл счет на 32-й минуте после того, как обе команды создали по нескольку моментов у ворот соперников. Николя Пепе обыгрался с Александером Ляказеттом, вошел в штрафную, обыграв двух защитников Вулверхэмптона, и точно пробил в верхний угол ворот Руя Патрисиу.

А в компенсированное к первому тайму время Арсенал остался в меньшинстве. Давид Луис зацпил ногу вбежавшего в штрафную площадку Арсенала Виллиана Жозе и был удален с поля. Пенальти пошел пробивать Рубен Невеш и был точен. На перерыв команды ушли при ничейном счете.

Сразу после перерыва Жоао Моутинью дальним ударом забил второй гол у хозяев, а в середине второго тайма Вулверхэмптон мог забить и третий, но Роб Холдинг на 69-й минуте успел заблокировать удар Вильяна Жозе.

И вскоре после этого Арсенал осталося вдевятером. Бернд Лено, выбивая мяч в аут, сыграл рукой за пределами штрафной площадки и получил красную карточку. Второй вратарь лондонцев Рунар Рунарссон вышел вместо Томаса Парти.

Даже без двух игроков Арсенал пробовал атаковать и создал несколько опасных моментов, однако итоговый счет матча так и остался 2:1 в пользу Вулверхэмптона.

Вулверхэмптон - Арсенал - 2:1

Голы: Невеш, 45+5 (пенальти), Моутинью, 49 - Пепе, 32.

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу - Килмэн, Коуди, Боли, Семеду - Моутинью, Траоре, Невеш (Дендонкер, 74), Поденсе (Витинья, 62), Нету - Виллиан Жозе (Силва, 90+1).

Арсенал: Лено - Соареш, Холдинг, Давид Луиз, Бельерин - Джака, Сака, Парти (Рунарссон, 75), Смит-Роу, Пепе (Аубамеянг, 61) - Ляказетт (Магальяеш, 46).

Предупреждения: Моутинью, Килмэн, Невеш - Парти, Джака.

Удаления: Давимд Луиз, Лено.

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Теги: Арсенал, Вулверхэмптон, АПЛ
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