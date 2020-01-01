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Манчестер Юнайтед забил девять голов Саутхэмптону в матче чемпионата Англии

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В составе хозяев забили семь разных футболистов.
Эрон Уан-Биссака против Яна Беднарека
Эрон Уан-Биссака против Яна Беднарека
Getty Images

Манчестер Юнайтед одержал сверхкрупную победу над Саутхэмптоном в домашнем матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

Уже на второй минуте Саутхэмптон остался в меньшинстве - Александер Янкевитц получил красную карточку за удар Скотта Мактомини прямой ногой.

К перерыву хозяева вели в четыре мяча. На 18-й минуте открыл счет Эрон Уан-Биссака с подачи Люка Шоу, а за шесть минут до перерыва Шоу ассистировал Кавани, который сделал счет 4:0.

Между результативными передачами Шоу забил Маркус Рэшфорд с подачи Мэйсона Гринвуда, а через девять минут передачу Рэшфорда срезал в свои ворота Ян Беднарек.

Во втором тайме первый гол был забит на 69-й минуте — Антони Марсьяль отличился с подачи Бруну Фернандеша. Португалец в компенсированное время отдал еще одну результативную передачу на Дэниэла Джеймса, а на 87-й минуте реализовал пенальти после того, как Беднарек сбил Марсьяля в штрафной Саутхэмптона и полуяил за это красную карточку.

Сразу после первого гола Марсьяля отличился Мактомини, а в компенсированное время Марсьяль стал единственным игроком, который забил более одного гола в этом матче.

После этой победы Манчестер Юнайтед делит первое-второе место в турнирной таблице с Манчестер Сити. Саутхэмптон опустился на 12-е место.

Манчестер Юнайтед - Саутхэмптон - 9:0

Голы: Уан-Биссака, 18, Рэшфорд, 25, Беднарек, 34 (в свои ворота), Кавани, 39, Марсьяль, 69, Мактомини, 71, Фернандеш, 87 (пенальти), Марсьяль, 90, Джеймс, 90+3.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу (Ван де Бек, 46), Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Фред, Рэшфорд (Джеймс, 60), Мактомини, Бруну Фернандеш, Гринвуд - Кавани (Марсьяль, 46).

Саутхэмптон: Маккарти - Бертран, Беднарек, Стивенс, Рэмзи - Армстронг, Уорд-Проуз, Янкевиц, Дженепо (Чапче, 78) - Ингз (Рэдмонд, 70), Адамс.

Предупреждения: Рэмси, Стивенс, Армстронг - Магуайр, Ван де Бек.

Удаления: Янкевиц, Беднарек.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, АПЛ
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