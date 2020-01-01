Тоттенхэм не готов отпустить Алли

Сделка по переходу полузащитника не состоится.

Английского футболиста Деле Алли не отпустило в ПСЖ руководство Тоттенхэма.

Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что клубы уже достигли условной договоренности, но в последний момент Тоттенхэм отказал.

Все дело в том, что им не удалось найти замену Алли. Лондонцы пытались подписать Кристина Эриксена из Интера, но итальянцы решили сохранить датчанина у себя.

В текущем сезоне Алли провел четыре матча за Тоттенхэм в АПЛ, в которых не отметился результативными действиями.