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Тоттенхэм не готов отпустить Алли

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Сделка по переходу полузащитника не состоится.
Деле Алли
Деле Алли
Getty Images

Английского футболиста Деле Алли не отпустило в ПСЖ руководство Тоттенхэма.

Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что клубы уже достигли условной договоренности, но в последний момент Тоттенхэм отказал.

Все дело в том, что им не удалось найти замену Алли. Лондонцы пытались подписать Кристина Эриксена из Интера, но итальянцы решили сохранить датчанина у себя. 

В текущем сезоне Алли провел четыре матча за Тоттенхэм в АПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

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Теги: Деле Алли, ФК Тоттенхэм
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