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Вест Хэм - Ливерпуль 1:3 Видео голов и обзор матча АПЛ

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Победу мерсисайдцам принесли голы Салаха и Вейналдума.

Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль
Getty Images

Ливерпуль на выезде обыграл Вест Хэм (3:1) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

В составе мерсисайдцев дубль оформил Мохамед Салах, еще один гол на счету Жоржиньо Вейналдума. Хозяева ответили взятием ворот в исполнении Крэйга Доусона.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начал матч в запасе и появился на поле на 63-й минуте, заменив Пабло Форналса. Результативными действиями он не отметился.

Вест Хэм – Ливерпуль 1:3

Голы: Салах, 57, 68, Вейналдум, 84.

Вест Хэм: Фабьянски - Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл — Соучек, Райс – Боуэн (Фредерикс, 79), Бенрахма, Форналс (Ярмоленко, 62) – Антонио (Нобл, 79).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон — Тьяго, Вейналдум, Милнер (Джонс, 57) — Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 80), Шакири (Фирмино, 71).

Предупреждения: Райс, 48, Соучек, 49

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Теги: Ливерпуль, Вест Хэм
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