Тоттенхэм проиграл Брайтону матч чемпионата Англии
Лондонцы не смогли обыграть аутсайдера АПЛ.
Тоттенхэм проиграл со счетом 1:0 гостевой матч 21-го тура чемпионата Англии против Брайтона.
Единственный гол хозяева забили на 17-й минуте — Леандро Троссар забил с подачи Паскаля Гросса.
После этой победы Брайтон остался на 17-й позиции и теперь опережает идущий в зоне вылета Фулхэм на семь очков. Тоттэнхем опустился на шестое место в турнирной таблице.
Брайтон - Тоттэнхем - 1:0
Гол: Троссар, 17.
Брайтон: Санчес - Уэбстер, Данк, Уайт - Марч, Гросс, Мак Аллистер, Биссума, Фелтман (Берн, 72) - Троссард (Конноли, 79), Мопе (Лаллана, 79).
Тоттенхэм: Льорис - Родон, Алдервейрелд, Санчес (Карлос Винисиус, 46) - Дэвис, Ндомбеле (Ламела, 74), Хейбьерг, Бэйл (Моура, 61), Сон, Сиссоко - Бергвейн.
Предупреждения: Мопе, Берн - Алдервейрельд.
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