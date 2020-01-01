Тоттенхэм проиграл Брайтону матч чемпионата Англии

Лондонцы не смогли обыграть аутсайдера АПЛ.

Тоттенхэм проиграл со счетом 1:0 гостевой матч 21-го тура чемпионата Англии против Брайтона.

Единственный гол хозяева забили на 17-й минуте — Леандро Троссар забил с подачи Паскаля Гросса.

После этой победы Брайтон остался на 17-й позиции и теперь опережает идущий в зоне вылета Фулхэм на семь очков. Тоттэнхем опустился на шестое место в турнирной таблице.

Брайтон - Тоттэнхем - 1:0

Гол: Троссар, 17.

Брайтон: Санчес - Уэбстер, Данк, Уайт - Марч, Гросс, Мак Аллистер, Биссума, Фелтман (Берн, 72) - Троссард (Конноли, 79), Мопе (Лаллана, 79).

Тоттенхэм: Льорис - Родон, Алдервейрелд, Санчес (Карлос Винисиус, 46) - Дэвис, Ндомбеле (Ламела, 74), Хейбьерг, Бэйл (Моура, 61), Сон, Сиссоко - Бергвейн.

Предупреждения: Мопе, Берн - Алдервейрельд.