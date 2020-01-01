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Ливерпуль обыграл Вест Хэм в матче чемпионата Англии

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Мохаммед Салах оформил дубль за 11 минут.
Лукаш Фабианьски против Мохаммеда Салаха
Лукаш Фабианьски против Мохаммеда Салаха
Getty Images

Ливерпуль одержал победу со счетом 3:1 над лондонским Вест Хэмом в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Первый тайм закончился нулевой ничьей, а в начале второго тайма Ливерпуль открыл счет — Мохаммед Салах забил с подачи Кертиса Джонса. Через 11 минут египетский форвард гостей оформил дубль — ассистировал ему Джердан Шакири.

За шесть минут до конца основного фремени Джорджинио Вейналдум с подачи Роберто Фирмино забил третий гол Ливерпуля. Однако за оставшееся времени Вест Хэм смог уйти от поражения с сухим счетом — отличился центральный защитник Крэйг Доусон.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко отыграл чуть менее получаса. На 62-й минуте матча он вышел на замену вместо Пабло Форналса.

Вест Хэм - Ливерпуль - 1:3

Голы: Доусон, 87 - Салах, 57, Салах, 68, Вейналдум, 84.

Вест Хэм: Фабианьски - Крессуэлл, Доусон, Огбонна, Цоуфал - Райс, Боуэн (Фредерикс, 79), Соучек, Бенрахма, Форналс (Ярмоленко, 62) - Антонио (Ноубл, 79).

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, Филлипс, Хендерсон, Александер-Арнолд - Вейналдум, Алькантара, Шакири (Фирмино, 69), Милнер (Джонс, 57) - Салах, Ориги (Окслэд-Чемберлен 80).

Предупреждения: Соучек, Райс.

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Теги: Вест Хэм, Ливерпуль, АПЛ
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