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Челси — Бернли 2:0 Видео голов и обзор матча

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Лондонцы вышли на седьмую позицию в турнирной таблице.

Мэттью Лоутон против Кристиана Пулишича
Мэттью Лоутон против Кристиана Пулишича
Getty Images

Лондонский Челси обыграл со счетом 2:0 Бернли в домашнем матче 21-го тура Английской Премьер-Лиги.

Оба гола у хозяев забили защитники. В первом тайме с подачи Каллума Хадсона-Одои забил Сесар Аспиликуэта, а под конец встречи удвоил счет Маркос Алонсо, которому ассистировал Кристиан Пулишич.

После этой победы Челси поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Бернли продолжает оставаться на 16-м месте, однако на безопасном расстоянии от зоны вылета. отметил первая ракетка Украины Сергей Стаховский. 

Челси - Бернли - 2:0

Голы: Аспиликуэта, 40, Алонсо, 84.

Челси: Менди - Рюдигер, Силва, Аспиликуэта - Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои (Джеймс, 73) - Маунт (Хавертц, 80), Вернер - Абрахам (Пулишич, 46).

Бернли: Поуп - Питерс, Тарковски, Ми, Лоутон - Макнил, Уэствуд, Корк, Брэйди (Мумбонго, 76) - Вуд (Гудмундссон, 62), Выдра (Родригес, 57).

Предупреждение: Уэствуд.

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Теги: Челси, Бернли, АПЛ
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