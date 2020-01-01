Челси обыграл Бернли в матче 21-го тура чемпионата Англии

Оба гола лондонцев забили защитники.

Лондонский Челси обыграл Бернли со счетом 2:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет за пять минут до перерыва — капитан команды Сесар Аспиликуэта замкнул скидку от Каллума Хадсона-Одои.

В середине второго тайма Хадсон-Одои вышел один на один, однако пробил в штангу ворот Ника Поупа. А за пять минут до конца второго тайма Маркос Алонсо в два касания точным ударом замкнул передачу Кристиана Пулишича.

Сразу после пропущенного гола мог забивать Юэль Мумбонго, который играл первый матч в Английской Премьер-Лиге, однако судья Грэм Скотт зафиксировал у него оффсайд.

После этой победы Челси поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице. Бернли продолжает оставаться на 16-м месте, опережая находящийся в зоне вылета Фулхэм на восемь очков.

Челси - Бернли - 2:0

Голы: Аспиликуэта, 40, Алонсо, 84.

Челси: Менди - Рюдигер, Силва, Аспиликуэта - Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои (Джеймс, 73) - Маунт (Хавертц, 80), Вернер - Абрахам (Пулишич, 46).

Бернли: Поуп - Питерс, Тарковски, Ми, Лоутон - Макнил, Уэствуд, Корк, Брэйди (Мумбонго, 76) - Вуд (Гудмундссон, 62), Выдра (Родригес, 57).

Предупреждение: Уэствуд.