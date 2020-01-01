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Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед 1:0 видео гола и обзор матча

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Манчестер Сити возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии.

Джон Флэк против Илкая Гюндогана
Джон Флэк против Илкая Гюндогана
Getty Images

Манчестер Сити минимально обыграл Шеффилд Юнайтед в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол на 9-й минуте забил Габриэль Жезус, а результативную передачу в свою статистику занес Ферран Торрес.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе и сыграл весь матч. В середине второго тайма у украинца была возможность удвоить счет, однако удар Зинченко парировал вратарь Шеффилд Юнайтед Эрон Рэмсдейл.

После этой победы Манчестер Сити вышел в лидеры чемпионата Англии, а Шеффилд Юнайтед по-прежнему занимает последнее, 20-е место.

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед - 1:0

Гол: Габриэл Жезус, 9

Манчестер Сити: Эдерсон - Зинченко, Диаш, Лапорт, Уокер - Фернандиньо, Силва, Гюндоган - Габриэл Жезус, Торрес (Родри, 90), Фоден.

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл - Болдок, Богл, Ампаду, Иган, Башэм (Макберни, 78) - Ландстрем, Норвуд, Флэк - Брюстер (Макголдрик, 62), Берк (Шарп, 78).

Предупреждения: Норвуд, Болдок, Иган.

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Теги: Манчестер Сити, Шеффилд Юнайтед, АПЛ
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