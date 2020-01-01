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Арсенал — Манчестер Юнайтед 0:0 обзор матча чемпионата Англии

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Манчестер Юнайтед утратил лидерство в чемпионате Англии.

Бернд Лено против Скотта Мактомини и Поля Погба
Бернд Лено против Скотта Мактомини и Поля Погба
Getty Images

Нулевой ничьей завершился матч между лондонским Арсеналом и Манчестер Юнайтед в 21-м туре чемпионата Англии.

Обе команды много атаковали, создали немало опасных моментов, однако ни один из них реализовать не удалось. В некоторых моментах хорошо отработали вратари Бернд Лено и Давид Де Хеа, в других — не хватило точности ударам атакующих игроков.

После этой ничьей Манчестер Юнайтед опустился на второе место в турнирной таблице, пропустив в лидеры Манчестер Сити, а Арсенал поднялся на восьмую позицию.

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 0:0

Арсенал: Лено - Соареш, Холдинг, Давид Луиз, Бельерин - Джака, Пепе, Парти, Смит-Роу (Эдегор, 83), Мартинелли (Виллиан, 46) - Ляказетт.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Фред, Рэшфорд (Гринвуд, 80), Мактомини (Марсьяль, 37), Фернандеш, Погба - Кавани.

Предупреждения: Соареш - Магуайр, Уан-Биссака, Погба.

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Теги: Арсенал, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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