Арсенал — Манчестер Юнайтед 0:0 обзор матча чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед утратил лидерство в чемпионате Англии.

Бернд Лено против Скотта Мактомини и Поля Погба Getty Images

Нулевой ничьей завершился матч между лондонским Арсеналом и Манчестер Юнайтед в 21-м туре чемпионата Англии.

Обе команды много атаковали, создали немало опасных моментов, однако ни один из них реализовать не удалось. В некоторых моментах хорошо отработали вратари Бернд Лено и Давид Де Хеа, в других — не хватило точности ударам атакующих игроков.

После этой ничьей Манчестер Юнайтед опустился на второе место в турнирной таблице, пропустив в лидеры Манчестер Сити, а Арсенал поднялся на восьмую позицию.

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 0:0

Арсенал: Лено - Соареш, Холдинг, Давид Луиз, Бельерин - Джака, Пепе, Парти, Смит-Роу (Эдегор, 83), Мартинелли (Виллиан, 46) - Ляказетт.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Фред, Рэшфорд (Гринвуд, 80), Мактомини (Марсьяль, 37), Фернандеш, Погба - Кавани.

Предупреждения: Соареш - Магуайр, Уан-Биссака, Погба.