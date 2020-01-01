Арсенал и Манчестер Юнайтед сыграли в нулевую ничью матч чемпионата Англии
Лондонский Арсенал сыграл вничью 0:0 с Манчестер Юнайтед домашний матч 21-го тура чемпионата Англии.
Обе команды создали немало моментов у ворот соперника. На каждую атаку хозяев гости сразу отвечали своим моментом, однако ударам игроков обеих команд не хватало точности и отлично отрабатывали оба вратаря.
Наилучший момент был на 65-й минуте, когда защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр сфолил возле своей штрафной, а Александр Ляказетт со штрафного пробил в перекладину.
Матч завершился без забитых голов и Манчестер Юнайтед уступил лидерство в турнирной таблице Манчестеру Сити. А Арсенал поднялся на восьмую позицию.
Арсенал - Манчестер Юнайтед - 0:0
Арсенал: Лено - Соареш, Холдинг, Давид Луиз, Бельерин - Джака, Пепе, Парти, Смит-Роу (Эдегор, 83), Мартинелли (Виллиан, 46) - Ляказетт.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Фред, Рэшфорд (Гринвуд, 80), Мактомини (Марсьяль, 37), Фернандеш, Погба - Кавани.
Предупреждения: Соареш - Магуайр, Уан-Биссака, Погба.
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