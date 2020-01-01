Манчестер Сити минимально обыграл Шеффилд Юнайтед в матче чемпионата Англии

Сити контролировал игру, однако нечасто создавал моменты.

Манчестер Сити со счетом 1:0 обыграл Шеффилд Юнайтед в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии.

Хозяева быстро открыли счет — на 9-й минуте Ферран Торрес передачей нашел во вратарской площадке Габриэла Жезуса, а бразилец в три касания отправил мяч в ворота.

После этого Манчестер Сити доминировал с огромным преимуществом — владение мячом у хозяев за первый тайм составило 75%. Однако создавать опасные моменты у футболистов Сити не получалось.

Во втором тайме манчестерский клуб продолжил контролировать ход матча и даже создал три момента, но все три раза отлично отработал вратарь Шеффилда Эрон Рэмсдейл, который, в том числе, перевел на угловой удар мяч после дальнего удара украинского защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, который вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Могли гости сравнивать счет, но на 86-й минуте Джон Флэк низом пробил немного неточно.

Манчестер Сити после этой победы возглавил турнирную таблицу Чемпионата Англии, а Шеффилд Юнайтед с восемью очками продолжает занимать последнее, 20-е место.

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед - 1:0

Гол: Габриэл Жезус, 9

Манчестер Сити: Эдерсон - Зинченко, Диаш, Лапорт, Уокер - Фернандиньо, Силва, Гюндоган - Габриэл Жезус, Торрес (Родри, 90), Фоден.

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл - Болдок, Богл, Ампаду, Иган, Башэм (Макберни, 78) - Ландстрем, Норвуд, Флэк - Брюстер (Макголдрик, 62), Берк (Шарп, 78).

Предупреждения: Норвуд, Болдок, Иган.